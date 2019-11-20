Тренди 90-х, які повернулися: головні аксесуари культового десятиліття

Інколи мода вражає своєю циклічністю. 2019-й відзначився багатьма трендами, які були актуальними у минулому.

І хоча вони дещо видозмінені, все одно відчувається дух тієї епохи. Про найтрендовіші аксесуари 90-х пише "Cosmopolitan".

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Обруч

Нині у моді об’ємні вироби з атласу, а також варіанти з камінням та квітами. Злегка підкручене волосся, подібний аксесуар – і ти в тренді.

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Скранч

У серіалі "Секс і місто" героїня Керрі Бредшоу назвала об’ємну резинку аксесуаром для жительок провінцій, сама акторка залюбки носила його на маківці у 90-х. У 2019-му скранчем можна прикрашати низький хвіст, оригінальне плетіння або пучок.

cosmo.com.ua

Застібки

Ще одним мікротрендом із 90-х стали застібки для волосся із перламутром, перлинами або стразами.

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Панама

Панами в новому сезоні не тільки дуже практичні, а й легко можуть замінити бейсболку в сонячні дні. Варто обирати моделі з хутром, лого, анімалістичним принтом, а також більш класичні — монохром, шкіра, клітинка.

cosmo.com.ua

Ланцюжки

Масивні золоті ланцюжки, а також варіанти з підвісом варто поєднувати з базовими елементами гардероба: білою або чорною футболкою та жакетом вдень і коктейльною сукнею міні — на вечір.

cosmo.com.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, в 90-х модниці дізналися про такі стилі в одязі, як унісекс, мілітарі, спортивний, кежуал і гранж. Найчастіше всі ці напрямки об'єднувалися в рамках одного образу, що робило його яскравим і привабливим.

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