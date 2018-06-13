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Тренди 2019: американський дизайнер підкорив публіку новою колекцією

1.3тЧитати новину російською

Відомий американський модельєр Ральф Лорен випустив нову колекцію.

Особливістю лінійки стала монохромна гамма, пише Vogue.

Новинка від Лорена витримана в одному кольорі. У колекції на 2019 рік можна побачити волошковий, блакитний і кобальтові відтінки синього.

Ральф Лорен наповнив свою колекцію синіми двобортними костюмами і екземплярами в тонку білу смужку, шкіряними спідницями міді, двобортними жакетами-смокінгами і сукнями.

vogue.com

vogue.com

vogue.com

До слова, нещодавно засновник бренду Ralph Lauren, отримав премію Американської ради модних дизайнерів (CFDA) в почесній категорії CFDA Members Salute за внесок в розвиток індустрії моди.

vogue.com

vogue.com

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