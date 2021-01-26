Тренд весни-2021 – лялькові сукні: з чим їх носити

У 2021 році в тренді будуть лялькові сукні з пишними спідницями з сітки та фатину. Крім того, такі вбрання можуть прикрашати повітряні рукави і каскади оборок.

Як стало відомо, після виходу нових колекцій весна-літо 2021 популярними стали сукні з тюлю в пастельному жовтому відтінку Molly Goddard та біле вбрання Jacquemus. Про це пише Vogue.

Так, багато відомих брендів пропонують цікаві варіанти пишних мінісуконь з сітки ніжно-рожевого відтінку. А компанія Giambattista Valli зовсім представила чорно-білу сукню ліфом з паєток, багатоярусною спідницею та бантом.

Лялькові сукні з пишними спідницями Vogue

Бренди пропонують цікаві варіанти пишних мінісуконь Vogue

Варто відзначити, що лялькові сукні можна поєднувати з грубими армійськими чоботами або навіть комбінувати чорне міні з рукавами-ліхтариками, білою сорочкою та сандалями на платформі.

Такі вбрання повинні прикрашати повітряні рукави Vogue

Лялькові сукні можна поєднувати з грубими армійськими черевиками Vogue

Трендові пишні сукні у 2021 році Vogue

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 25 січня в Парижі стартував Тиждень високої моди, який в цьому сезоні пройде в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу. У розкладі – покази Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani, Valentino та багато інших.

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