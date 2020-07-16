Тренд літа-2020: названо наймодніші джинси сезону

Ольга Веркалець Мода 13:27, 16.07.2020

Джинси з розрізами під сідницями Peekaboo pants стали новим літнім трендом серед знаменитостей в 2020 році.

Вперше такі штани одягла колишня наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер, пише Daily Mail (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Після публікації фото в Instagram-акаунті американської моделі почали з'являтися уроки про те, як зробити такі ж джинси в домашніх умовах.

Кайлі Дженнер в трендових джинсах
pinterest.co.kr

У джинсах з розрізами під сідницями вже встигли попозувати моделі Еліану Арвізу (Elianna Arvizu) і Мейсон Фернандес (Mason Fernandez). Аналогічні штани бренду Revice Denim прорекламували декілька моделей марки.

Джинси з розрізами під сідницями стали трендом літа-2020
Instagram @whitefoxboutique

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як вибрати ідеальну модель джинсів за типом фігури.

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Lady Мода

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