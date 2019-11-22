Утепляємося стильно: топ-7 оригінальних способів носити шарф взимку 2019-2020

Сучасні модники та модниці носять шарфи в холодну пору року не тільки для утеплення. Правильно підібраний шийний аксесуар допомагає створити їм неповторні образи.

OBOZREVATEL підготував топ-7 варіантів, як носити шарф взимку 2019-2020 для дівчат і хлопців.

Шарф + плюшева шуба

Плюшева шуба — справжній must have цієї зими. Вона ідеально підходить для створення незабутніх образів, а доповнювати її можна і потрібно теплим шарфом. Досить один раз обмотати його навколо шиї, а кінці сховати всередину.

Фото: beauty.ua

Фото: instagram / annakhilkevich

Шарф + пальто з поясом

Також, якщо ви вибрали для себе взимку 2019-2020 ультрамодне пальто з поясом, то до нього ідеально підійде об'ємний шарф. Потрібно просто його перекинути через плече, або через шию і закріпити під поясом пальто.

Фото: beauty.ua

Фото: cosmo.ru

Фото: fashion-likes.ru

Шарф + пуховик

Навіть самому стриманому пуховику яскравий і ефектний шарф додасть фарб і миттєво перетворить образ в цілому. Обмотайте його кілька разів навколо шиї та зав'яжіть кінці у великий бант, або просто залиште їх звисати.

Фото: krasotka.cc

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Шарф-плед як пончо

Шарф-плед призначений не тільки для того, що намотувати його навколо шиї. Багато з них досить великого розміру, щоб носити їх як пончо або шаль. Тому не бійтеся одягати такий шарф поверх куртки, пальто або на кофту і закріплюйте ременем.

Фото: vplate.ru

Фото: vplate.ru

Фото: vplate.ru

Шарф на голові

Теплий зимовий шарф може зігрівати не тільки шию, але і голову, і при цьому виглядати дуже стильно і жіночно. До того ж, такий варіант не псує зачіску.

Фото: livemaster.ru

Фото: viene.ru

Фото: infoniac.ru

Шарф + куртка (для чоловіків)

Найчастіше чоловіки вибирають взимку куртки в стилі casual, тому шарф з ними можна носити у величезній кількості варіантів. Наприклад, просто укутатись шарфом або ж спробувати зробити з нього петлю (паризький вузол). Потрібно скласти шарф удвічі, вставити кінці в протилежний отвір, зробивши тим самим вузол.

Фото: wlooks.ru

Фото: wlooks.ru

Шарф + дублянка (для чоловіків)

Трендовим варіантом верхнього одягу для чоловіків взимку 2019-2020 буде дублянка, яку потрібно носити з теплим шарфом. Його потрібно обернути навколо шиї, а кінці зав'язати за спиною або ж також спробувати зробити паризький вузол. Зазначимо, що шарф повинен бути середньої довжини.

Фото: gold-fox.ru

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