Топ-6 модних "провалів" літа: Андре Тан показав, що не можна носити
Український дизайнер Андре Тан вважає, що серед літнього вбрання є низка одягу, який вже давно неактуальний, однак жінки продовжують його носити.
Він переконаний, що саме невдалі образи псують зовнішній вигляд, тому варто прислухатися до порад і забути про деякі предмети гардеробу, заявив Тан в Instagram.
Першим і найголовнішим фейлом цього літа дизайнер називає рвані джинси.
"Ну скільки можна, серйозно! На сучасних джинсах можуть бути невеликі потертості і акуратні прорізи. Давайте скажемо вже СТОП великим діркам", – закликав він.
Також Тан вважає, що жінкам потрібно бути стриманішими при виборі одягу. Натягувати на себе "одразу все найкраще" щодня вже давно не модно, каже він.
"Тому прибери подалі сукні в стилі baby-doll і туфлі на шпильці! Волю комфорту, елегантності і стилю", – наголосив дизайнер.
Також він не визнає шорти на низькій посадці.
"А таке взагалі ще носять? Серйозно? Забудь про них навіть на пляжі! Вільний крій і середня/висока посадка – твоє все", – додав Андре Тан.
Вбивцями талії дизайнер називає сукні на резинці, верх яких буквально нависає над нею: "Я за варіанти, які підкреслюють талію".
Окрім цього, він переконаний, що усе багатство у вигляді каменів, стразиків, бісеру та іншого "краще зберігати в скриньці, а не на сандалях".
Тандемом, який вирвав його мозок, Тан назвав босоніжки і колготки. "Щоліта я думаю, що все! Більше я цього не побачу! Але ні. Давайте, нарешті, розлучимо цю парочку раз і назавжди".
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Раніше OBOZREVATEL писав, що Андре Тан розповів, як виглядати стрункіше за допомогою одягу.