Топ-6 модних 'провалів' літа: Андре Тан показав, що не можна носити

Український дизайнер Андре Тан вважає, що серед літнього вбрання є низка одягу, який вже давно неактуальний, однак жінки продовжують його носити.

Він переконаний, що саме невдалі образи псують зовнішній вигляд, тому варто прислухатися до порад і забути про деякі предмети гардеробу, заявив Тан в Instagram.

Першим і найголовнішим фейлом цього літа дизайнер називає рвані джинси.

Instagram Андре Тана

"Ну скільки можна, серйозно! На сучасних джинсах можуть бути невеликі потертості і акуратні прорізи. Давайте скажемо вже СТОП великим діркам", – закликав він.

Також Тан вважає, що жінкам потрібно бути стриманішими при виборі одягу. Натягувати на себе "одразу все найкраще" щодня вже давно не модно, каже він.

Instagram Андре Тана

"Тому прибери подалі сукні в стилі baby-doll і туфлі на шпильці! Волю комфорту, елегантності і стилю", – наголосив дизайнер.

Також він не визнає шорти на низькій посадці.

Instagram Андре Тана

"А таке взагалі ще носять? Серйозно? Забудь про них навіть на пляжі! Вільний крій і середня/висока посадка – твоє все", – додав Андре Тан.

Вбивцями талії дизайнер називає сукні на резинці, верх яких буквально нависає над нею: "Я за варіанти, які підкреслюють талію".

Instagram Андре Тана

Окрім цього, він переконаний, що усе багатство у вигляді каменів, стразиків, бісеру та іншого "краще зберігати в скриньці, а не на сандалях".

Instagram Андре Тана

Тандемом, який вирвав його мозок, Тан назвав босоніжки і колготки. "Щоліта я думаю, що все! Більше я цього не побачу! Але ні. Давайте, нарешті, розлучимо цю парочку раз і назавжди".

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Instagram Андре Тана

Раніше OBOZREVATEL писав, що Андре Тан розповів, як виглядати стрункіше за допомогою одягу.