Правильні джинси та модне хутро: топ-5 речей, які повинні бути в зимовому гардеробі

З настанням холодів кожна жінка починає задумуватись, як утеплитися і водночас мати стильний і жіночний вигляд.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL розібрався, як виглядати круто взимку 2019-2020 — на прикладі зірок.

Акцентний верх

Стильне пальто, яскрава шуба зі штучного хутра або незвичайний пуховик — ось що врятує ваш гардероб в холодну пору року. За рахунок акценту на верхньому одязі ви будете виглядати круто і не замерзнете. Красуня Кайя Гербер вибрала в цьому сезоні шубу з леопардовим принтом.

Кайя Гербер Фото: peopletalk.ru

Використовуйте багатошаровість

Поєднуйте в одному образі взимку кілька речей з тонкого вовняного трикотажу — і вам не доведеться мерзнути. Вибирайте одяг одного кольору або близьких відтінків. Модель Хейлі Болдуін показала, що багатошаровість — відмінний варіант для нинішнього сезону.

Хейлі Болдуін Фото: cosmo.ru

Не забувайте про шапку

Також обов'язково носіть шапку в холодну погоду! Вибирайте трендову модель, яка приверне до себе увагу. Популярна актриса Джесіка Альба довела, що навіть в шапці ви можете виглядати спокусливо.

Джессіка Альба Фото: pinterest.ru

Використовуйте хутро

Натуральне або штучне хутро дуже стильно виглядає взимку. Якщо шуба вам не подобається, то ви можете вибрати пальто з хутряним коміром або ж додати до вашого звичного образу хутряні аксесуари. До слова, нещодавно модель Кендалл Дженнер вийшла у світ в стильному шкіряному плащі з хутряним коміром.

Кендалл Дженнер Фото: pinterest.ru

Виберіть правильні джинси

У цьому сезоні вибирайте прямі джинси з чорного деніму, які ви зможете поєднувати зі своїми светрами та жакетами. Модель Джіджі Хадід вже придбала собі такий стильний варіант.

Джіджі Хадід Фото: pinterest.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів про топ-3 "маст хев" елементів гардероба зими 2020.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!