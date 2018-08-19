ТОП-5 книг про моду, які потрібно прочитати

Книги про моду - це не тільки розповідь про зворотну сторону величезної індустрії, але ще і поради з вуст найголовніших її представників. І, звичайно, натхнення для стильних експериментів.

Добірку з п'яти обов'язкових для прочитання книг пропонує elle.ua.

Книги про моду pixabay.com

"Chanel. Енциклопедія стилю", Жером Готьє

Коко Шанель стала, мабуть, головною фігурою в моді ХХ століття. Це не просто ім'я або бренд, а ціла релігія. Її стиль є еталоном, а її творіння - класикою.

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І щоб показати еволюцію цього унікального стилю (від маленької чорної сукні до знаменитого твідового костюма) Жером Готьє зібрав унікальні роботи найяскравіших фотографів. У книги дорогий папір, естетичний шрифт і дуже якісні ілюстрації. Шикарний подарунок для кожної модниці!

"Dior словник моди", Крістіан Діор

Вражаюча книга про моду і смак, написана в 1954 році, з часом стала ще більше затребуваною. Кутюр'є ділиться порадами, як зав'язати шарф або як елегантно ходити. Він вчить жінок трьом головним правилам створення гардероба: простоті, доглянутості та гарному смаку. Короткий, але змістовний посібник стане справжнім гідом по жіночності.

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"100 ідей, які змінили моду ", Гаррієт Уорслі

Чи знали ви, що жінки почали виходити заміж в білій сукні тільки в кінці ХІХ століття? Що творцеві бікіні Луї Реару довелося найняти стриптизерку для демонстрації сміливого купальника перед публікою? За яких обставин сталася відмова від корсета, хто винайшов синтетичні тканини, коли з'явилися жіночі брюки? В книзі ви знайдете 100 пояснень революційних змін в жіночому одязі з початку ХХ століття і до наших днів.

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"Grace. Автобіографія", Грейс Коддінгтон

Правдива історія з перших вуст від креативного директора журналу Vogue, в минулому знаменитої моделі Грейс Коддінгтон. Її вважають найкращим стилістом в світі і однією з найвпливовіших фігур в fashion-індустрії. "Грейс геніальна. Ніхто не відчуває напрямок розвитку моди краще. Я була на сьомому небі, коли вона приєдналася до нашої команди", - згадує Анна Вінтур, головний редактор американського Vogue.

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В книзі Коддінгтон розповідає про унікальні і яскраві події своєї кар'єри, про знайомства з фотографами і дизайнерами, про дружбу з головним редактором Harper's Bazaar Ліз Тілберіс, про багаторічний роман з Дідьє Маліжем, про складні стосунки з Анною Вінтур, а також про трагічну автокатастрофу, яка поставила хрест на її модельному бізнесі. Текст Грейс живий і дотепний, книга читається на одному подиху.

"Впливові моделі: 50 жінок, які змінили вектор моди", Найджел Баркер

Знаменитий британський фотограф і суддя шоу "Топ-модель по-американськи" представляє вашій увазі 50 моделей з 1940-х років і до сьогоднішнього дня. 200 чудових фотографій супроводжуються цікавими історіями зі світу моди.

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Книга поділена на 8 хронологічних розділів, кожен з яких розповідає про жінок, які стали обличчям своєї епохи. На сторінки книги потрапили Наомі Кемпбелл, Кейт Мосс, Жизель Бюндхен, Кара Делевінь і інші музи світових дизайнерів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, які речі повинні бути в гардеробі у модниці восени-2018.