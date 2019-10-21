Топ-5 головних трендів осені: як виглядати стильно

Цієї осені дизайнери зі всього світу радують своїми колекціями дівчат з абсолютно різними смаками. В тренди вибилися речі, як мінімалістичні та стримані, так і яскраві та незвичайні.

Про головні трендові речі, які сподобаються тим, хто любить бути в центрі уваги пише Vogue.ua.

Незвичайні светри

Цієї осені досить вибрати кілька пар, щедро прикрашених перлами, з рукавами розшитими кришталевою бахромою або моделі, посипані ніжними страусиним пір'ям.

JW ANDERSON Vogue.ua.

Streetstyle Vogue.ua.

Яскраві пальто

Серед головних покупок сезону – statement-пальто. У центрі уваги моделі зі штучного різнобарвного хутра, кейпи з камуфляжним принтом, плащі в візерунках, а також пальто з яскравою клітиною.

Streetstyle Vogue.ua.

Streetstyle Vogue.ua.

Теплі і пухнасті сумки

Щоб бути в тренді, досить зробити ставку на пухнасту сумку або яскраву модель зі штучного хутра.

FENDI Vogue.ua.

Streetstyle Vogue.ua.

Штани зі шкіри пітона

Цієї осені замість взуття, прикрашеного анімалістичними візерунками, варто задуматися про придбання пари ефектних брюк з сміливим хижим принтом.

STAND STUDIO Vogue.ua.

Streetstyle Vogue.ua.

Різнобарвні колготки

Замість того, щоб надягати чоботи до коліна з сукнею, в цьому сезоні можна зробити вибір в сторону полегшеного взуття та яскравих колготок всіх кольорів веселки.

Streetstyle Vogue.ua.

Streetstyle Vogue.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на осінні дні варто також підібрати основну базу в гардеробі. Дізнатися про найголовніші тренди можна за посиланням.

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