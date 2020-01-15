Позбудьтеся їх негайно! Названі речі, які руйнують енергетику

Енергетика є не тільки у людей, але й у речей, а деякі з них мають настільки руйнівну дію, що можуть зашкодити.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготував добірку з топ-4 речей, які потрібно виключити зі свого гардеробу.

Фото: gubudakis.com

Речі з чужого плеча

Досить багато повір'їв пов'язано з елементами чужого гардеробу. Одне з головних — одяг здатний зчитувати емоції господаря та записувати їх. Тому від тих речей, доля яких невідома, краще позбутися. Так ви вбережете себе від руйнування власної енергетики та біополя.

Фото: tolksnov.ru

Речі, що викликають негативні спогади

Неприємні спогади психологічно залишають свій відбиток і на одязі. Якщо з вами сталося щось негативне, неприємне, одягаючи речі, в яких ви були в той день, ви будете мимоволі переноситься думками в неприємну подію. Тому також позбудьтеся від них!

Фото: ady.tut.by

Незручне взуття

Туфлі чи чоботи, які давлять, нехай і наймодніші, руйнують вашу енергетику. Тому, якщо вас переслідує низка неприємностей, подивіться вниз і переконайтеся, чи не носите ви взуття, яке краде ваші сили і благополуччя.

Фото: happymama.ru

Кольорова гама

Нехай в тренді нудні й безликі кольори, не поспішайте оточувати себе ними. Адже вони фарбують настрій в не дуже хороші відтінки. Якщо ви хочете позитивних емоцій, оточіть себе яскравими кольорами.

Фото: pinterest.com

Раніше OBOZREVATEL підготував список речей, які шкодять здоров'ю. Їх потрібно негайно викинути зі свого гардеробу.

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