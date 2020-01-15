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15 січня • оновлено в 16:58
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Позбудьтеся їх негайно! Названі речі, які руйнують енергетику

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Енергетика є не тільки у людей, але й у речей, а деякі з них мають настільки руйнівну дію, що можуть зашкодити.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготував добірку з топ-4 речей, які потрібно виключити зі свого гардеробу.

Позбудьтеся їх негайно! Названі речі, які руйнують енергетику

Фото: gubudakis.com

Речі з чужого плеча

Досить багато повір'їв пов'язано з елементами чужого гардеробу. Одне з головних — одяг здатний зчитувати емоції господаря та записувати їх. Тому від тих речей, доля яких невідома, краще позбутися. Так ви вбережете себе від руйнування власної енергетики та біополя.

Позбудьтеся їх негайно! Названі речі, які руйнують енергетику

Фото: tolksnov.ru

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Речі, що викликають негативні спогади

Неприємні спогади психологічно залишають свій відбиток і на одязі. Якщо з вами сталося щось негативне, неприємне, одягаючи речі, в яких ви були в той день, ви будете мимоволі переноситься думками в неприємну подію. Тому також позбудьтеся від них!

Позбудьтеся їх негайно! Названі речі, які руйнують енергетику

Фото: ady.tut.by

Незручне взуття

Туфлі чи чоботи, які давлять, нехай і наймодніші, руйнують вашу енергетику. Тому, якщо вас переслідує низка неприємностей, подивіться вниз і переконайтеся, чи не носите ви взуття, яке краде ваші сили і благополуччя.

Позбудьтеся їх негайно! Названі речі, які руйнують енергетику

Фото: happymama.ru

Кольорова гама

Нехай в тренді нудні й безликі кольори, не поспішайте оточувати себе ними. Адже вони фарбують настрій в не дуже хороші відтінки. Якщо ви хочете позитивних емоцій, оточіть себе яскравими кольорами.

Позбудьтеся їх негайно! Названі речі, які руйнують енергетику

Фото: pinterest.com

Раніше OBOZREVATEL підготував список речей, які шкодять здоров'ю. Їх потрібно негайно викинути зі свого гардеробу.

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Автор
Крістіна Долматова
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