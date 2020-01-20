Головна Новини
20 січня • оновлено в 11:13
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Від них варто відмовитися! Топ-3 речі, які роблять з жінки бабусю

5.3т
Читати матеріал російською

Напевно у кожної дівчини є улюблені речі, які вони носять роками або регулярно купують схожі фасони. Можливо, вони грають проти них і додають вік.

З якими речами в гардеробі, які вас старять краще розпрощатися — розповів "Рамблер".

Довга дублянка

Якщо говорити конкретно про дублянки, зараз популярними є сучасні моделі в байкерському стилі з хутряними комірами. Довгі ж моделі виглядають несучасно і додають жінкам ще кілька років.

Від них варто відмовитися! Топ-3 речі, які роблять з жінки бабусю

Фото: pinterest.com

Новини
Модні помилки, які підкреслюють недоліки фігури: що не треба носити

Хутряна шапка

З настанням зими багато жінок дістають зі своїх гардеробів величезні хутряні шапки. Вони дійсно дуже теплі та підходять для морозів, проте давно вийшли з моди. Тому, якщо ви не хочете виглядати як старомодна бабуля, краще ніколи її не одягайте.

Від них варто відмовитися! Топ-3 речі, які роблять з жінки бабусю

Фото: rukavichi.ru

Бриджі

Цей одяг був дуже актуальним в нульових, коли всі носили й джинси з низькою посадкою. Насправді бриджі протипоказані людям з будь-якою фігурою, особливо тим, у кого є зайва вага. Вони візуально вкорочують ноги та роблять вас гладшою, а все це в сукупності — вік.

Від них варто відмовитися! Топ-3 речі, які роблять з жінки бабусю

Фото: shafa.ua

Раніше OBOZREVATEL розповів, які топ-4 модних помилки видають у вас провінціалку.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
Теги
Стиль Мода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
17
11
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги