Від них варто відмовитися! Топ-3 речі, які роблять з жінки бабусю

Напевно у кожної дівчини є улюблені речі, які вони носять роками або регулярно купують схожі фасони. Можливо, вони грають проти них і додають вік.

З якими речами в гардеробі, які вас старять краще розпрощатися — розповів "Рамблер".

Довга дублянка

Якщо говорити конкретно про дублянки, зараз популярними є сучасні моделі в байкерському стилі з хутряними комірами. Довгі ж моделі виглядають несучасно і додають жінкам ще кілька років.

Фото: pinterest.com

Хутряна шапка

З настанням зими багато жінок дістають зі своїх гардеробів величезні хутряні шапки. Вони дійсно дуже теплі та підходять для морозів, проте давно вийшли з моди. Тому, якщо ви не хочете виглядати як старомодна бабуля, краще ніколи її не одягайте.

Фото: rukavichi.ru

Бриджі

Цей одяг був дуже актуальним в нульових, коли всі носили й джинси з низькою посадкою. Насправді бриджі протипоказані людям з будь-якою фігурою, особливо тим, у кого є зайва вага. Вони візуально вкорочують ноги та роблять вас гладшою, а все це в сукупності — вік.

Фото: shafa.ua

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