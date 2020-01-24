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24 січня • оновлено в 11:10
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Заважають виглядати стильно! Топ-3 помилки поєднання кольорів в одязі

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Створюючи собі нові образи та компонуючи різні речі, жінки часто припускаються помилок, які заважають їм виглядати стильно.

Так, образ виходить не гармонійним через неправильне поєднання кольорів в одязі. Про топ-3 помилки – розповів "Рамблер".

Поєднання кольорів різної тональності

Комбінування кольорів, які не поєднуються – одна з головних помилок при складанні образу. За словами видання, щоб не виглядати як папуга, потрібно запам'ятати правило – один колір завжди основний, а інші доповнюють образ.

Заважають виглядати стильно! Топ-3 помилки поєднання кольорів в одязі

Фото: yapokupayu.ru

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Тільки базові відтінки

Що стосується базових відтінків (білий, сірий, коричневий і чорний) – подібна комбінація створює відсутність кольору, весь образи здається бляклим. Тому намагайтеся підбирати відтінок на два тони темніший за ваш колір шкіри. Крім того, поєднуйте його з іншими схожими кольорами.

Заважають виглядати стильно! Топ-3 помилки поєднання кольорів в одязі

Фото: woman.rambler

А якщо хочете створити total look в одній колірній гамі, можна комбінувати різні фактури.

Заважають виглядати стильно! Топ-3 помилки поєднання кольорів в одязі

Фото: cosmo.ru

Коричневий колір + яскраві відтінки

У багатьох виникає спокуса розбавити коричневий колір більш соковитими кольорами. Однак на яскравому тлі благородний коричневий починає виглядати непрезентабельно, а сам образ – дешево.

Заважають виглядати стильно! Топ-3 помилки поєднання кольорів в одязі

Фото: zhurnal-lady.com

Скласти гармонійний і стильний образ допоможе класична комбінація стриманих монотонних відтінків з натуральними кольорами.

Заважають виглядати стильно! Топ-3 помилки поєднання кольорів в одязі

Фото: zhurnal-lady.com

Раніше OBOZREVATEL повідомив, від якої верхнього одягу потрібно позбутися взимку, оскільки це не модно.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Стиль Мода
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