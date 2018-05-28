Тіна Кароль вийшла в світ в сексуальному вбранні за 14 тисяч гривень

Співачка Тіна Кароль показала ефектний образ. Днями Кароль представила на радіо нову композицію під назвою "Чоловік моєї мрії".
Після прем'єри поп-діва зустрілася з прихильниками.Для виходу в світ Кароль вибрала оригінальне вбрання з вирізом.
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Тіна була помічена на людях в блакитній сукні з люрексу від австралійського бренду Alice McCall, вартістю 470 євро (14 тисяч гривень).
Сукня як у Тіни Кароль
скріншот
Тіна Кароль на радіо
Фото: www.instagram.com/rusradio_ua
Тіна Кароль з прихильницею
Фото: www.instagram.com/_____a_n_u_t_a_____/
Тіна Кароль з прихильницею
Фото: www.instagram.com/_____a_n_u_t_a_____/
Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Тіна Кароль вибрала для фотосесії речі від відомих брендів .