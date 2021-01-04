Тіна Кароль і Тіна Канделакі з'явилися на публіці в однакових сукнях: скільки коштує вбрання

У мережі порівняли образи української співачки Тіни Кароль та російської телеведучої Тіни Канделакі. Так, артистки з'явилися на публіці в однакових сукнях від британського дизайнера David Koma. Ексклюзивні вбрання коштують більше, ніж за 1500 доларів.

Кароль і Канделакі показалыся в відвертих сукнях з нової колекції модельєра. Вони вибрали моделі з високим розрізом на нозі і пікантним асиметричним глибоким вирізом в області грудей, який закінчується на талії. Знімки зірок опубліковані в Instagram.

Блондинка Тіна Кароль обрала для себе плаття білого кольору з чорним ліфом, у Канделакі – чорний однотонний варіант. Вбрання зшиті з дорогої тканини під назвою "каді" зі спеціальною технікою плетіння нитки. Виріз на платті декорований великими каменями з кришталю.

Вбрання створюються виключно за індивідуальним кроєм. Вартість такої сукні становить приблизно 1575 доларів або близько 45 тисяч гривень.

Користувачі мережі також посперечалися, кому ексклюзивне вбрання більше личить – Кароль чи Канделакі. Багато з коментаторів в Instagram відзначили, що сукні однаково добре виглядають на обох жінках. Думки інших розділилися – одним більше сподобалася Тіна Кароль в елегантному білому "луці", інші відзначили, що чорний варіант плаття, як у Канделакі, виглядає більш виграшно – цей відтінок робить фігуру стрункішою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тіна Кароль показала, де відсвяткувала Новий рік. Так, разом зі своїм 12-летнии сином Веніаміном, який прилетів з Британії на зимові канікули, вона провела святкові вихідні в Карпатах.