Терміново зніміть це! Які головні убори необхідно забути

Плануючи свій зимовий гардероб, необхідно пам'ятати про головні убори. Важливо, щоб вони були стильними і сучасними, оскільки навіть така незначна деталь, як шапка або капелюх - може повністю зіпсувати образ.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, які речі слід викинути з гардеробу.

Шапки зі стразами

Камені, написи з страз або блискучі візерунки на шапках - варто прибрати подалі в шафу, а краще викинути. У цьому сезоні такі головні убори остаточно втратили актуальність.

Хутряні вушанки

Шапки-вушанки із хутра можуть стати цікавим аксесуаром для фотосесії в засніженому лісі або горах. Але в повсякденних образах такі головні убори виглядають неактуально. Ще один мінус цієї моделі – її складно комбінувати з верхнім одягом.

Шапки з вуаллю

Шапки з вуаллю створюють - абсолютний антитренд зими 2020 року. Такі головні убори виглядають безглуздо і абсолютно не модно. Якщо вже дуже хочеться носити вуаль - вибирайте капелюшки.

Снуди

Цей гібрид шарфа і шапки встиг набриднути. Краще замінити його звичними в'язаними шапками і шарфом.

Комплекти шапка + шарф + рукавички

Головним антитрендом можна вважати в'язані комплекти з пряжі одного відтінку. І якщо однакові шапка і шарфик ще мають право на існування в гардеробі справжньої модниці, то "тріо", в якому присутні рукавички зв'язані тими ж нитками – це моветон.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про 7 зимових речей, які повинні бути в шафі у кожної дівчини. Взимку гардероб вимагає особливої турботи і уваги, оскільки в ньому повинні бути не тільки красиві речі, але й теплі і практичні.

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