Тепло, красиво й зручно: 7 речей, які мають бути в зимовому гардеробі

Взимку гардероб кожної дівчини вимагає особливої турботи й уваги, оскільки в ньому мають бути не тільки красиві речі, але й теплі та практичні.

Як не замерзнути й мати стильний і модний вигляд водночас: OBOZREVATEL розповість про 7 зимових речей, які мусять бути в шафі у кожної дівчини.

Светр

dressa.com.ua

Светр – найпопулярніша зимова річ, незамінна в гардеробі кожної дівчини. Цього сезону в тренді мішкуваті моделі, які тримають форму: з хорошомим складом вони чудово зігрівають.

Штани з вовни

Beauty.ua

Вовняні штани зроблять образ урочистим і відмінно пасуватимуть для роботи в офісі. Прямий фасон із защипами буде в моді ще не одну зиму.

Водолазка

dressa.com.ua

Водолазка – це та річ, яка, на відміну від светра, не сховає фігуру і допоможе мати жіночніший вигляд. Купуючи це вбрання, зверніть увагу на склад тканини: має бути не менш ніж 50 відсотків вовни (добре, якщо решта компонентів – бавовна, шовк або віскоза). Також прослідкуйте, щоб у водолазки не було занадто вузького горла.

Звичайні джинси

dressa.com.ua

Прості звичайні джинси без зайвих прикрас прекрасно доповнять зимовий гардероб і складуть альтернативу рваним джинсам, які вже встигли стати антитрендом. Ідеальною буде купівля пари прямих джинсів – вони будуть практичними й актуальними не один рік.

Спідниця міді

AyeLinta

Якщо думаєте, що взимку можна забути про спідниці, – помиляєтеся. Головне – підібрати правильну довжину – трохи нижче коліна – і не забути про теплі колготи.

Черевики без каблука

dressa.com.ua

Зручна пара черевиків без каблука буде ідеальною в якості зимового взуття на кожен день. Зараз особливо актуальні грубуваті моделі – наприклад, тракторна підошва, якій не страшні бруд і крига, або варіант з віденським каблуком (зі щільної набійкою).

Кардиган

dressa.com.ua

Кардиган чудово замінить елегантний, але не дуже теплий жакет. Зараз у моді об'ємні затишні кардигани, що нагадують мініплед. Їх можна поєднувати практично з чим завгодно – з джинсами, легінсами і навіть з сукнями.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про головні антитренди зими 2020 року. Наступного року в моді залишаються лаконічність і простота.

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