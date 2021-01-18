Темні кола під очима від недосипу стали новим трендом в мережі

Юля Ухіна Мода 10:15, 18.01.2021

Дівчата масово почали імітувати кола під очима, які з'являються через недосип, за допомогою макіяжу й запустили новий тренд в мережі.

Відповідні ролики з'явилися в TikTok. Зазначимо, що першою подібне відео опублікувала користувачка під ніком Sarathefreeelf. На кадрах можна побачити як дівчина наносить під очі олівець для губ темного відтінку і розтушовує його пальцями. Публікація набрала 6,5 млн переглядів й понад 1 млн лайків (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Тренд на темні кола під очима
скриншот з відео

Слідом за нею блогерка під ніком Daniellemarcan поділилася аналогічним відео. Її публікація також стала вірусною, набравши 4,7 млн переглядів.

Тренд на темні кола під очима
скриншот з відео

Крім того, популярний тренд підхопили й користувачки соцмережі Instagram. Вони почали ділитися знімками з намальованими темними колами під очима.

Тренд на темні кола під очима
Instagram Sara-marie Carstens
Тренд на темні кола під очима
Instagram Abby Roberts

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше знімки з нібито закривавленим обличчям стали трендом в соцмережах Instagram й TikTok під час карантину через коронавірус.

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Lady Мода

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