Темні кола під очима від недосипу стали новим трендом в мережі

Дівчата масово почали імітувати кола під очима, які з'являються через недосип, за допомогою макіяжу й запустили новий тренд в мережі.

Відповідні ролики з'явилися в TikTok. Зазначимо, що першою подібне відео опублікувала користувачка під ніком Sarathefreeelf. На кадрах можна побачити як дівчина наносить під очі олівець для губ темного відтінку і розтушовує його пальцями. Публікація набрала 6,5 млн переглядів й понад 1 млн лайків (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Тренд на темні кола під очима скриншот з відео

Слідом за нею блогерка під ніком Daniellemarcan поділилася аналогічним відео. Її публікація також стала вірусною, набравши 4,7 млн переглядів.

Тренд на темні кола під очима скриншот з відео

Крім того, популярний тренд підхопили й користувачки соцмережі Instagram. Вони почали ділитися знімками з намальованими темними колами під очима.

Тренд на темні кола під очима Instagram Sara-marie Carstens

Тренд на темні кола під очима Instagram Abby Roberts

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше знімки з нібито закривавленим обличчям стали трендом в соцмережах Instagram й TikTok під час карантину через коронавірус.