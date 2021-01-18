Темні кола під очима від недосипу стали новим трендом в мережі

Дівчата масово почали імітувати кола під очима, які з'являються через недосип, за допомогою макіяжу й запустили новий тренд в мережі.

Відповідні ролики з'явилися в TikTok. Зазначимо, що першою подібне відео опублікувала користувачка під ніком Sarathefreeelf. На кадрах можна побачити як дівчина наносить під очі олівець для губ темного відтінку і розтушовує його пальцями. Публікація набрала 6,5 млн переглядів й понад 1 млн лайків (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Слідом за нею блогерка під ніком Daniellemarcan поділилася аналогічним відео. Її публікація також стала вірусною, набравши 4,7 млн переглядів.

Крім того, популярний тренд підхопили й користувачки соцмережі Instagram. Вони почали ділитися знімками з намальованими темними колами під очима.

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше знімки з нібито закривавленим обличчям стали трендом в соцмережах Instagram й TikTok під час карантину через коронавірус.