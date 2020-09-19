"Татові" сандалі стали трендом 2020 року

Ольга Веркалець Мода 03:46, 19.09.2020

Поєднання класичного костюма і "татових" сандалів з застібками на липучках визнали новим трендом в 2020 році.

Журналісти видання Mirror звернули увагу на те, що покупці найчастіше обирають сандалі в магазині Primark, які схожі на пару з модного будинку Prada. На їхню думку, взуття люксового бренду стало популярним, проте через високу ціну – £420 (15 тисяч гривень) – люди знайшли альтернативу за £8 (300 гривень).

Сандалі з Prada.
mirror.co.uk
Сандалі з Primark.
mirror.co.uk

Відзначимо, що одним з перших такі сандалі випустив модний будинок Chanel в 2019 році. Зараз схоже взуття виробляють і такі бренди, як The Iconic, The Row, Asos, H&M і Kurt Geiger. Найчастіше чоловіки обирають сандалі під брюки і піджак, а дівчата – під сукні та джинси.

Сандалі в чоловічих образах.
Instagram eletrikhman
Сандалі ідеально доповнюють жіночий образ.
Instagram Fashion Gallery

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше оригінальні декоративні прикраси для зубів – грілзи – стали новим трендом 2020 року. Аксесуари для порожнини рота можна робити зі сталі або дорогоцінних металів.

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