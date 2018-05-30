Сумки на ногах: відома спортивна марка здивувала незвичайним трендом

Іменитий американський бренд-виробник спортивного одягу і взуття Nike урізноманітнив лінійку знаменитих пляжних тапочок Benassi новою моделлю з сумкою, нашитою на ремінь.

Суперечливу новинку компанія випустила напередодні пляжного сезону. Точна дата виходу взуття у продаж і ціни поки не вказані, пише Hypebeast.

Нові гумові сандалі представлені в декількох варіантах забарвлення: яскраво-рожеві з чорної підошвою і фіолетовим замком на сумці і блакитні з салатовою підошвою і чорним замком. Також у продажу є й більш спокійні, сіро-чорні капці.

Тапочки-сумки Nike

Тапочки-сумки Nike

Тапочки-сумки Nike

Відзначимо, компанія Nike заснована в США в 1964 році і спочатку називалася Blue Ribbon Sports. Її штаб-квартира розташована в Бівертоні, штат Орегон. Продукція компанії випускається також під брендами Nike Golf, NikeLab, Nike Pro, Nike +, Air Jordan і Nike Skateboarding.

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