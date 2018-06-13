Сукня-футляр і легінси від Versace: Лобода розщедрилася на гардероб для "МУЗ-ТВ"

Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно вдруге стала мамою , розщедрилася на гардероб для музичної премії "МУЗ-ТВ 2018.Трансформація".

Артистка не лише презентувала свою нову пісню під назвою "Superstar", але і похвалилася брендовим одягом.

Для перегляду концерту і проходу по червоній доріжці Світлана обрала чорну сукню-футляр з мереживом від Agent Provocateur, вартістю 1276 євро (1500 доларів).

Пізніше Лобода змінила сексуальне вбрання на образ від Versace. Співачка була помічена в тренчі з поясом за 3675 доларів і легінсах, вартістю 775 доларів. Всього на свій гардероб Лобода витратила 5950 доларів.

Лобода на МУЗ-ТВ Фото: instagram.com/fkirkorov/

Лобода на МУЗ-ТВ Фото: instagram.com/fkirkorov/

Світлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода і Діма Білан Фото: instagram.com/lobodaofficial

Сукня як у Лободи скріншот

Легінси як у Лободи скріншот

Тренч як у Лободи скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL , Лобода шокувала передплатників Instagram тверком і енергійними танцями з животом на дев'ятому місяці вагітності.