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Строго і спокусливо: Дженніфер Лопес підловили в вишуканому вбранні

1.8тЧитать новость на русском

Співачка і актриса Дженніфер Лопес продемонструвала строгий і спокусливий образ.

Вчора вдень папараці підловили Дженніфер на шляху до студії Джиммі Кіммела,

Для виходу в світ 48-річна знаменитість обрала твідове плаття від Silvia Tcherassi. Стильне вбрання вигідно підкреслило всі достоїнства фігури Дженніфер.

Дженіфер Лопес

Фото: Getty

Дженіфер Лопес

Фото: Getty

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Співачка доповнила плаття туфлями на підборах від Christian Louboutin, окулярами у великій оправі від Privé Revaux і чорною сумкою Hermès.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Дженніфер Лопес вибрала викликає наряд від Roberto Cavalli . Дженніфер наділу блузку бордового кольору, яку залишила розстебнутій, і шкіряну спідницю, вартістю 85 тисяч доларів.

Персона
Дженіфер Лопес
Место
США
Объект
Мода
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