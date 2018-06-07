Строго і спокусливо: Дженніфер Лопес підловили в вишуканому вбранні

Співачка і актриса Дженніфер Лопес продемонструвала строгий і спокусливий образ.
Вчора вдень папараці підловили Дженніфер на шляху до студії Джиммі Кіммела,
Для виходу в світ 48-річна знаменитість обрала твідове плаття від Silvia Tcherassi. Стильне вбрання вигідно підкреслило всі достоїнства фігури Дженніфер.
Дженіфер Лопес
Фото: Getty
Дженіфер Лопес
Фото: Getty
Співачка доповнила плаття туфлями на підборах від Christian Louboutin, окулярами у великій оправі від Privé Revaux і чорною сумкою Hermès.
Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Дженніфер Лопес вибрала викликає наряд від Roberto Cavalli . Дженніфер наділу блузку бордового кольору, яку залишила розстебнутій, і шкіряну спідницю, вартістю 85 тисяч доларів.