Строго і спокусливо: Дженніфер Лопес підловили в вишуканому вбранні

Співачка і актриса Дженніфер Лопес продемонструвала строгий і спокусливий образ.

Вчора вдень папараці підловили Дженніфер на шляху до студії Джиммі Кіммела,

Для виходу в світ 48-річна знаменитість обрала твідове плаття від Silvia Tcherassi. Стильне вбрання вигідно підкреслило всі достоїнства фігури Дженніфер.

Дженіфер Лопес Фото: Getty

Дженіфер Лопес Фото: Getty

Співачка доповнила плаття туфлями на підборах від Christian Louboutin, окулярами у великій оправі від Privé Revaux і чорною сумкою Hermès.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Дженніфер Лопес вибрала викликає наряд від Roberto Cavalli . Дженніфер наділу блузку бордового кольору, яку залишила розстебнутій, і шкіряну спідницю, вартістю 85 тисяч доларів.