Стильний верхній одяг 2021: поради від Андре Тана

Український дизайнер Андре Тан поділився з прихильницями порадами, який пуховик обрати на зиму 2021. За його словами, кожна модниця матиме стильний вигляд і водночас комфортно почуватиметься.

Відповідні рекомендації експерт опублікував на своїй сторінці в Instagram. Так, у цьому сезоні буде у тренді багато новинок.

Ні краплі повітря

Парадоксально, але в приталеній куртці з ремінцем вам буде ще холодніше. Завжди додаємо об'єму в образ, це, щонайменше, допомагає зберегти тепло.

Приталені куртки вже не в моді Instagram Андре Тана

Хутро на капюшоні – моветон

Зверніть увагу на teddy bear coat, або просто "чебурашка". Ще довго залишиться актуальною моделлю.

Хутро на капюшоні – моветон Instagram Андре Тана

Пуховик-сукня

Ще п'ять років тому цей фасон був дуже модним. Адже купивши таку модель, ви додаєте +10 см вашим стегнам.

Пуховик-сукня був модним п'ять років тому Instagram Андре Тана

Завалялося на антрисолі

Дублянка – найкраща інвестиція у ваш гардероб. Тільки будьте обережні, адже у ТРЦ багато неактуальних моделей.

Дублянка – найкраща інвестиція у ваш гардероб Instagram Андре Тана

Квіткова галявина

Віддавайте перевагу лаконічним моделям, які прослужать вам не один сезон.

Ці моделі прослужать не один сезон Instagram Андре Тана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український дизайнер Андре Тан дав кілька порад модницям щодо головних уборів узимку 2021 року. Так, кожна представниця жіночої статі почуватиметься комфортно і їй буде тепло.