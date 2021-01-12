Стильний верхній одяг 2021: поради від Андре Тана

Український дизайнер Андре Тан поділився з прихильницями порадами, який пуховик обрати на зиму 2021. За його словами, кожна модниця матиме стильний вигляд і водночас комфортно почуватиметься.

Відповідні рекомендації експерт опублікував на своїй сторінці в Instagram. Так, у цьому сезоні буде у тренді багато новинок.

Парадоксально, але в приталеній куртці з ремінцем вам буде ще холодніше. Завжди додаємо об'єму в образ, це, щонайменше, допомагає зберегти тепло.

Зверніть увагу на teddy bear coat, або просто "чебурашка". Ще довго залишиться актуальною моделлю.

Ще п'ять років тому цей фасон був дуже модним. Адже купивши таку модель, ви додаєте +10 см вашим стегнам.

Дублянка – найкраща інвестиція у ваш гардероб. Тільки будьте обережні, адже у ТРЦ багато неактуальних моделей.

Віддавайте перевагу лаконічним моделям, які прослужать вам не один сезон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український дизайнер Андре Тан дав кілька порад модницям щодо головних уборів узимку 2021 року. Так, кожна представниця жіночої статі почуватиметься комфортно і їй буде тепло.