Эта осень и ощущения приближающихся праздников вдохновляют каждый день создавать неповторимые и стильные образы, а не просто облачаться в мешковатые джинсы и свитеры. Мы подготовили несколько аутфитов, в которых каждый день ожидания Нового года и снежных метелей будет особенным.

Один из трендов сегодня - эко кожа, она становится все интереснее в своих цветовых вариантах и причудливых формах, которые позволяет создавать этот материал. Выбирайте брюки свободного кроя, в которых одинаково удобно и уместно будет отправиться и в офис, и на прогулку. К ним в пару подойдет блуза летящего кроя со структурными деталями: сборками на рукавах или вороте, асимметрией.

Если дополнить платье-комбинацию теплым кашемировым свитером, получится отличный образ и для зимних прогулок. Здесь можно позволить себе игру с цветом, сделав ставку на контраст и яркие детали. Не обойтись и без высоких ботинок на грубой подошве, в таких и тепло, и комфортно даже в снегопад.

Монохромные образы тоже достойны внимания, особенно если они выстроены на полутонах и фактурах. Плиссированная юбка отлично подчеркнется гладкой трикотажной водолазкой и высокими сапогами из фактурного материала. Завершит образ плащ или пальто из кашемира длинной ниже колена. Сдержанность всех изделий можно дополнить украшениями или аксессуарами в той же стилистике.

Платье из шерсти или плотного трикотажа обязательно должно появиться в вашем гардеробе. Оно легкое и одновременно теплое, практичное и нарядное, комфортное и соблазнительное. Для особенного повода его можно дополнить корсетом ил полупрозрачных тканей или баской. Высокие сапоги на скошенном каблуке добавят эффектности, особенно в паре с тренчем или пальто пастельных оттенков.

Еще один вариант утепления образа - актуальный сегодня жилет. Он может быть из шерсти, котона с утеплителем или плащёвки, что сделает его непобедимым перед стихией. К нему можно смело добавлять яркие вещи или делать ставку на необычный фасон. Так штаны винного оттенка с рубашкой из денима и жакетом в клетку уместно будут сочетаться с белоснежным удлиненным жилетом и казаками той же палитры.