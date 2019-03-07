Стильна Тіна Кароль засвітила пишні груди: фото

Українська поп-виконавиця Тіна Кароль похвалилася своїм шанувальникам в мережі стильними нарядами від українських дизайнерів.

На особистій сторінці в Instagram співачка опублікувала фото, на якому зображена в приталенном корсеті, який підкреслив її пишні груди.

Для фотосесії артистка вибрала спідницю від FLOW the Label дизайнера Вікторія Баланюк і жовтий топ-корсет з нової колекції FROLOV Івана Фролова.

Свій образ Кароль доповнила жакетом в чорну смужку від бренду SIX Юлії Богданової і великими сережками. У коментарях до фотографії шанувальники співачки поділилися захопленими відгуками.

"Вам дуже личить", "Дуже крутий образ, Тіна", "Стильна красуня", "Стільки жіночності в цьому образі", - відзначили під знімками фоловерів зірки.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Тіна Кароль здивувала фоловерів у соцмережі відвертим напівпрозорим нарядом. У коментарях під фотографією артистки виникли дискусії.

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