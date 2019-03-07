|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Мода

Стильна Тіна Кароль засвітила пишні груди: фото

7.5тЧитати матеріал російською

Українська поп-виконавиця Тіна Кароль похвалилася своїм шанувальникам в мережі стильними нарядами від українських дизайнерів.

На особистій сторінці в Instagram співачка опублікувала фото, на якому зображена в приталенном корсеті, який підкреслив її пишні груди.

Для фотосесії артистка вибрала спідницю від FLOW the Label дизайнера Вікторія Баланюк і жовтий топ-корсет з нової колекції FROLOV Івана Фролова.

Новини
"А я отримую насолоду": тренер ''Голосу країни'' збентежив Тіну Кароль

Свій образ Кароль доповнила жакетом в чорну смужку від бренду SIX Юлії Богданової і великими сережками. У коментарях до фотографії шанувальники співачки поділилися захопленими відгуками.

"Вам дуже личить", "Дуже крутий образ, Тіна", "Стильна красуня", "Стільки жіночності в цьому образі", - відзначили під знімками фоловерів зірки.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Тіна Кароль здивувала фоловерів у соцмережі відвертим напівпрозорим нарядом. У коментарях під фотографією артистки виникли дискусії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Тег
Instagram
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
5
Смішно
4
Цікаво
3
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги