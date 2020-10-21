Стилістка назвала найгірше поєднання одягу восени

Стилістка Анастасія Амстердам заявила, що джинсові шорти та колготки не варто поєднувати в одному образі. Це може мати безглуздий вигляд.

На своїй сторінці в Instagram фешн-експертка розповіла, що джинсові шорти призначені тільки для спеки, а не для холодних осінніх днів (фото дивіться нижче).

"А з іншими шортами можна? Шкіряні, дерматинові, вовняні, бермуди – будь ласка. Мають чудовий вигляд із черевиками Dr. Martens, чоботами-трубами, ботфортами. Носіть, якщо ніжки хочете показати. Джинсові відкладіть до літа", – наголосила Анастасія.

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