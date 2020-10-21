Стилістка назвала найгірше поєднання одягу восени

Ольга Веркалець Мода 17:52, 21.10.2020 Оновлено: 17:58, 21.10.2020

Стилістка Анастасія Амстердам заявила, що джинсові шорти та колготки не варто поєднувати в одному образі. Це може мати безглуздий вигляд.

На своїй сторінці в Instagram фешн-експертка розповіла, що джинсові шорти призначені тільки для спеки, а не для холодних осінніх днів (фото дивіться нижче).

"А з іншими шортами можна? Шкіряні, дерматинові, вовняні, бермуди – будь ласка. Мають чудовий вигляд із черевиками Dr. Martens, чоботами-трубами, ботфортами. Носіть, якщо ніжки хочете показати. Джинсові відкладіть до літа", – наголосила Анастасія.

Стиліст назвала найгірший осінній образ.
Instagram stacymills_stylist

Стилістка порадила не носити джинсові шорти з колготами: дивитися фото

Не варто носити джинсові шорти восени.
Instagram stacymills_stylist
Джинсові шорти та колготки є невдалим поєднанням.
Instagram stacymills_stylist

Як повідомляв OBOZREVATEL, об'ємні, шкіряні, а також класичні двобортні пальта стали популярними в сезоні осінь-зима 2020/2021.

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Lady Мода

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