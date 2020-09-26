Стиліст назвала головні помилки при виборі одягу

Український стиліст Віка Барва назвала головні помилки жінок під час купівлі одягу та розповіла, як їх уникнути.

Порадами експертка поділилася на своїй сторінці в Instagram. За її словами, потрібно грамотно підходити до купівлі речей, щоб вони потім не стояли в шафі та не чекали моменту, коли про них згадають. Тому Барва розповіла про помилки тих, хто вирішив оновити свій гардероб.

Купляти окрему річ і не знати, з чим її поєднати

Наприклад, потрібен вам светр, ви набрали в примірювальну різні варіанти, вибрали той, що сподобався, але прийшли додому і зрозуміли, що він не підходить під ваш одяг. Вихід – приміряти вподобану річ зі схожими речами з будинку відразу в комплектах.

Купляти річ для одного образу

Речі часто купують комплектами і носять тільки так. А про те, що ці ж речі можна носити іншим способом, жінки не здогадуються. Тоді краще вивчити комбінаторику речей або запросити стиліста на розбір гардеробу.

Завжди вибирати чорний колір

Існує думка, що чорний колір – універсальний і підходить під усе, особливо це стосується взуття. Але не всім личить чорний колір, а у взутті він виглядає занадто важким.

Купувати одяг на майбутнє

Часто жінки купляють одяг на той період, коли схуднуть або наберуть вагу. Але це може не настати, а красивою потрібно бути вже зараз.

Носити спортивне взуття під усе

Насправді лише кілька моделей взуття зі спортивних брендів підходять для образів із сукнею чи спідницею. Все інше призначено винятково для спорту. Тому відповідне взуття краще купувати не в спортивному магазині.

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