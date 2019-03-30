Стиль першої леді Аргентини: найкращі образи 43-річної Хуліан Авади

43-річну Хуліану Авада — дружину президента Аргентини Маурісіо Макрі, а також бізнес-леді називають іконою стилю далеко за межами цієї країни.

Так, свій смак перша леді Аргентини виховувала з юності — тоді вона об'їздила з матір'ю половину Європи, спостерігаючи за стилем французьких та італійських модниць. Сьогодні Хуліана обирає прості та елегантні образи і безсмертну класику: твідові жакети Chanel, лодочки Gianvito Rossi і Casadei. Також ексклюзивні сукні від кутюр їй вдається носити з такою ж легкістю, як і прості джинси з кедами Converse.

Варто зазначити, що Авада ще жодного разу не була розкритикована через невдалий наряд або недостойного дружини президента зовнішній вигляд. Більше того, знавці моди хвалять стилістів, перукарів, дизайнерів та візажистів, які працюють над її образом. OBOZREVATEL пропонує подивитися на найстильніші появи на публіці першої леді Аргентини.

Раніше OBOZREVATEL в честь 57-річчя першої леді України Марини Порошенко вирішив згадати її найяскравіші вбрання з 2014 року.

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