Стежки поміж могил: Gucci здивував несподіваним fashion-шоу в некрополі

Культовий модний бренд Gucci презентував нову круїзну колекцію на сезон-2019.

Автором і головним дизайнером виступив кретівності директор Модного дому Gucci Алессандро Мікеле. Шоу було продемонстровано в комуні Арль, що на південному сході Франції (регіон Прованс). Цікаво, що локацією для модного перформансу був обраний старовинний некрополь з тисячолітньою історією Les Alyscamps на околиці міста, а в якості подіуму - вогняні стежки між могил.

OBOZREVATEL пропонує підбірку найяскравіших образів, які були представлені моделями на креативному подіумі.

Вибираючи колірну гамму для літньої колекції, дизайнер не пошкодував яскравих відтінків, змішавши кілька кардинально різних палітр в рамках одного вбрання.

Круїзна колекція Gucci-2019

Основні відтінки колекції - рожевий, чорний, зелений, бежевий.

Круїзна колекція Gucci-2019

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Круїзна колекція Gucci-2019

Що стосується матеріалів, то головну роль відігравало поєднання фактур - мережива, атласу, блискіток і паєток, оксамиту, шкіри та пір'я. Акцент був зроблений на флористичні і анімалістичні принти.

Круїзна колекція Gucci-2019

Круїзна колекція Gucci-2019

Круїзна колекція Gucci-2019

Серед ключових аксесуарів. які використовувалися для колекції - масивні сережки, а також брошки і намиста у вигляді хрестів, панчохи яскравих кольорів, високі рукавички, чорно-білі окуляри і об'ємні перуки.

Круїзна колекція Gucci-2019

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Круїзна колекція Gucci-2019

Круїзна колекція Gucci-2019

Зазначимо, старовинний некрополь, який став декорацією до сучасних образів колекції Gucci, використовувався для подібних дій вперше.

Круїзна колекція Gucci-2019

Круїзна колекція Gucci-2019

Круїзна колекція Gucci-2019

Круїзна колекція Gucci-2019

Круїзна колекція Gucci-2019

Круїзна колекція Gucci-2019

"Щоб відчути дух сучасності, мені потрібно дізнатися, що було раніше. Мені потрібно було доторкнутися до історії", - прокоментував своє рішення провести модний показ в такому незвичайному місці Алессандро Мікеле.

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