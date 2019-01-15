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Став зіркою мережі: ув'язнений із Києва перетворив домашній арешт у модний показ

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Політтехнолог із Києва Володимир Петров, якого в кінці 2018 року суд засудив до домашнього арешту через підозри в організації секс-скандалу, став зіркою мережі. Чоловік перетворив запобіжний захід у показ мод.

За вироком суду чоловік повинен залишатися під арештом до 28 січня 2019 року. Поліцейські щодня приїжджають до Володимира, щоб сфотографувати його для звітів. Ув'язнений, у свою чергу, розважає правоохоронців яскравими образами. Знімки Петров публікує у Twitter, за яким уже почали стежити майже 8 тисяч фоловерів.

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"За час домашнього арешту я міг би підтягнути англійську, написати книгу оповідань, накачати прес або груди, зробити ремонт. Але мені подобається сидіти в кріслі і страждати, думаючи про несправедливість. Двічі в день приїжджають фотографувати "мусора", типу контроль. Вирішив розважатися різними луками", – розповів Петров.

За його словами, жодна річ у образах не повторюється, а "унікальних" вбрань чоловікові вистачить, навіть якщо домашній арешт продовжать ще на два місяці.

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Нагадаємо, що Володимир Петров був затриманий за звинуваченням в організації секс-скандалу навколо чоловіка заступника голови ГБР Ольги Варченко – Олександра Варченка. Петров усі звинувачення заперечує. Водночас у соцмережах він дуже невтішно відгукується про українських правоохоронців.

"Я прекрасно знаю, що 100% історії із кримінальною справою росте саме з мого ставлення і висловлювань на адресу українських силових структур. Я ні крапельки не відчуваю себе жертвою режиму або системи, навпаки відчуваю жертвами усіх цих нещасних, які змушені в силу своєї "мусорської" професії навколо мене витися, шукати, копати і придумувати", – упевнений Петров.

Нещодавно Володимир Петров заявив, що буде балотуватися у президенти України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський канал "Росія 24" у прайм-тайм процитував українського блогера і політтехнолога Володимира Петрова, який на своїх бордах про поліцію пише абревіатуру А.С.А.В., а в Twitter називає поліцейських "мусорами".

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Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Модакурйоз
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