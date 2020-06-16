Старі тестери в період пандемії: як у магазині косметики в Києві наражають людей на небезпеку

Популярний український мультибрендовий магазин косметики "Бомонд" не надав нові тестери продукції клієнтам, незважаючи на те, що в країні продовжує діяти адаптивний карантин через пандемію коронавируса.

Так, більшість косметичних брендів, зокрема мова йде про елітну марку Chanel, зобов'язали офіційних дистриб'юторів надати нові пробні екземпляри з метою запобігання поширенню COVID-19. Незважаючи на це, в одному з магазинів мережі "Бомонд" знехтували елементарними правилами безпеки.

Виданню OBOZREVATEL повідомили про наявність старих тестерів, які, ймовірно, можуть бути "розсадниками" вірусу (відео дивіться в кінці матеріалу).

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Чому не можна користуватися старими тестерами косметики

Епідемія COVID-19 внесла певні корективи в роботу всіх сегментів торгівлі. Особливо це торкнулося б'юті-індустрії. Після відкриття торгових майданчиків, крім посиленої дезінфекції та дотримання обмежень про кількості відвідувачів на території магазину, від власників також було потрібно повне оновлення витратних матеріалів, а саме тестерів, що очищають спонж і т. д. Також продавці і клієнти повинні користуватися масками і санітайзерами для рук.

Очевидно, що недотримання цих норм призводить до активного поширення вірусних захворювань, зокрема COVID-19.

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Що сталося в магазині "Бомонд" в Києві

В одному з магазинів мережі "Бомонд" відвідувачеві запропонували старі тестери губної помади. Пробники були порожніми, що дає привід для висновку – ними користувалися ще до оголошення карантину в Україні. Такі екземпляри є небезпечними для використання.

При цьому, за словами адміністратора, вся тестова продукція була надана вже після закінчення карантину. За словами очевидців, в перші дні після відкриття магазину, напливу відвідувачів не було. Більш того, на момент зйомки відео на території торгового майданчика знаходилося менше десятка покупців.

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Отже, адміністрація або персонал знехтували обов'язковими заходами, піддаючи своїх клієнтів небезпеці.

Як вийшли із ситуації інші магазини брендової косметики

У той же час, інші магазини косметики знайшли вихід із ситуації. Зокрема, деякі торговельні майданчики забороняли користуватися тестерами косметики, якщо ті викликали сумніви в новизні.

Наприклад, одна з топових мереж продажу косметики пропонувала альтернативу: якщо клієнт бачить, що "пробник" косметичної продукції вже не новий – вони не дозволяли використовувати його на шкірі. Як варіант, якщо мова йде про декоративну косметику – перевірити колір і текстуру на серветці, після чого обов'язково продезінфікувати руки.

Відео інциденту:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня, в Києві дозволили роботу торгово-розважальних центрів і готелів. При цьому ряд обмежень в них все одно продовжує діяти.