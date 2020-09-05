Стало відомо, які кросівки будуть в моді восени 2020

Український дизайнер Андре Тан розповів, що при виборі кросівок на осінь 2020 варто звертати увагу на камінчики, ремінці, шипи та блискітки.

Фешн-порадами модельєр поділився на своїй сторінці в Instagram. Експерт відзначив, що колись взуття через різноманітні аксесуари вважалося "дешевою підробкою", а тепер це тренд.

Кросівки з різноманітними вставками стали трендом осені 2020. nv.ua

Андре Тан також розповів, які ще кросівки варто придбати восени 2020 року:

Білі. Раніше біле спортивне взуття одягали виключно з чимось світлим, а зараз його можна носити під одяг будь-якого стилю чи кольору.

Яскраві. Якщо ви не вмієте чи не хочете доглядати за білим взуттям, тоді можливий варіант кросівок яскравого насиченого кольору: жовті, сині, помаранчеві, зелені, різнокольорові.

У стилі 80-х. Багато брендів оновили свої "хіти" того часу. Їх можна поєднати з широкими джинсами і об'ємною сумкою. Також до образу вдало підійдуть різнокольорові та в'язані шкарпетки.

Футуристичні. Це кросівки, в яких поєднуються спорт, креатив та сучасний дизайн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан презентував lookbook своєї колекції сезону осінь-зима 20/21 "Доступна розкіш".