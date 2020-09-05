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Стало відомо, які кросівки будуть в моді восени 2020

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Мода
1,0 т.
Названо кросівки, які будуть модні восени 2020

Названо кросівки, які будуть модні восени 2020.

Український дизайнер Андре Тан розповів, що при виборі кросівок на осінь 2020 варто звертати увагу на камінчики, ремінці, шипи та блискітки.

Фешн-порадами модельєр поділився на своїй сторінці в Instagram. Експерт відзначив, що колись взуття через різноманітні аксесуари вважалося "дешевою підробкою", а тепер це тренд.

Кросівки з різноманітними вставками стали трендом осені 2020.

Кросівки з різноманітними вставками стали трендом осені 2020. nv.ua

Андре Тан також розповів, які ще кросівки варто придбати восени 2020 року:

  • Білі. Раніше біле спортивне взуття одягали виключно з чимось світлим, а зараз його можна носити під одяг будь-якого стилю чи кольору.

  • Яскраві. Якщо ви не вмієте чи не хочете доглядати за білим взуттям, тоді можливий варіант кросівок яскравого насиченого кольору: жовті, сині, помаранчеві, зелені, різнокольорові.

  • У стилі 80-х. Багато брендів оновили свої "хіти" того часу. Їх можна поєднати з широкими джинсами і об'ємною сумкою. Також до образу вдало підійдуть різнокольорові та в'язані шкарпетки.

  • Футуристичні. Це кросівки, в яких поєднуються спорт, креатив та сучасний дизайн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андре Тан презентував lookbook своєї колекції сезону осінь-зима 20/21 "Доступна розкіш".

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МодаСтильАндре Тан
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