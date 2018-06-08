Стало відомо, навіщо Кейт Міддлтон носить спеціальні колготки

Герцогиня Кейт Міддлтон завжди носить колготки відповідно до королівським етикетом.

Як з'ясував The Sun, герцогиня вибирає спеціальну модель з подушечками-стікерами на ступнях. Це є гарантією, що нога ніколи не вислизне з взуття.

Вартість колготок від бренду John Lewis становить п'ять фунтів стерлінгів (176 гривень).

Колготки, які обирає Кейт Міддлтон

"Ви ніколи не побачите дівчину з королівської сім'ї без панчох тілесного кольору. Однак, виходячи з того що я бачила на фотографіях з заручин, Меган Маркл їх носить не завжди", - розповіла королівський інсайдер Вікторія Арбітер.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Кейт Міддлтон в дешевому вбранні була помічена з дітьми на скачках. Для виходу в світ герцогиня вибрала бавовняне плаття з відкритими плечима і вишивкою від Zara, вартістю 70 доларів.