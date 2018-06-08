УкрEngРус
Реєстрація
ШоуКияни

Стало відомо, навіщо Кейт Міддлтон носить спеціальні колготки

2.4тЧитати новину російською

Герцогиня Кейт Міддлтон завжди носить колготки відповідно до королівським етикетом.

Як з'ясував The Sun, герцогиня вибирає спеціальну модель з подушечками-стікерами на ступнях. Це є гарантією, що нога ніколи не вислизне з взуття.

Вартість колготок від бренду John Lewis становить п'ять фунтів стерлінгів (176 гривень).

Колготки, які обирає Кейт Міддлтон

Новини
Бурхлива молодість: в мережу потрапили скандальні знімки Кейт Міддлтон і принца Вільяма

"Ви ніколи не побачите дівчину з королівської сім'ї без панчох тілесного кольору. Однак, виходячи з того що я бачила на фотографіях з заручин, Меган Маркл їх носить не завжди", - розповіла королівський інсайдер Вікторія Арбітер.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Кейт Міддлтон в дешевому вбранні була помічена з дітьми на скачках. Для виходу в світ герцогиня вибрала бавовняне плаття з відкритими плечима і вишивкою від Zara, вартістю 70 доларів.

Особа
Кейт Міддлтон
Місце
Великобританія
Об'єкт
Мода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги