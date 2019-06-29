ГоловнаНовини
МоваЯзык
ШоуКияни

/Мода

Спотворюють ходу: популярне літнє взуття визнали небезпечним

214Читати матеріал російською

Тривале носіння пляжних шльопанців (сланців) є небезпечним для здоров'я і може призвести до змін у природній ході людини.

До таких висновків прийшли вчені з медичного центру Уейк Форест в США, передає "Лента.ру".

За словами дослідниці Камілли Лон, літні шльопанці можуть стати причиною болів у спині, завдати шкоди литковим м'язам і сухожиллю.

Новини
Мода літо-2019: найяскравіші тренди сезону

Ілюстрація

Ілюстрація

Pinterest

У деяких випадках може розвинутися п'яткова шпора – захворювання, що характеризується гострим болем у п'яті, на реабілітацію від якого чого близько року.

Як пояснили експерти, при ходьбі в сланцях люди найчастіше підгинають пальці ніг, щоб зберегти точку опори. Через це відбуваються зміни в природноій ході людини.

Небезпечні "пласкі" сланці

Небезпечні "пласкі" сланці

WomanAdvice

Медики радять підбирати взуття, яке згинається при ходьбі в тому ж місці, що і стопа.

Новини
"Не можна купувати "на виріст": ортопед розповів, як вибрати якісне взуття

Рекомендується не надягати шльопанці, якщо вам потрібно довгий час провести на ногах або сідати за кермом автомобіля, оскільки таке взуття може легко застрягти між педалями.

Небезпечні "пласкі" сланці

Небезпечні "пласкі" сланці

WomanAdvice

Небезпечні "пласкі" сланці

Небезпечні "пласкі" сланці

WomanAdvice

Щоб уникнути проблем зі здоров'ям, фахівці також радять вибирати взуття на невеликих підборах. Навіть гумові сланці повинні мати якийсь підйом, а не бути зовсім плоскими.

Ілюстрація. Літні шльопанці на підйомі

Ілюстрація. Літні шльопанці на підйомі

WomanAdvice

Ілюстрація. Літні шльопанці на підйомі

Ілюстрація. Літні шльопанці на підйомі

WomanAdvice

Ілюстрація. Літні шльопанці на підйомі

Ілюстрація. Літні шльопанці на підйомі

WomanAdvice

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти моди назвали напівпрозорі бікіні найсміливішим пляжним трендом літа 2019 року.

Ілюстрація

Ілюстрація

Pinterest

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
здоров'яДослідження вчених
Теги
МодаКрасадослідження
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel