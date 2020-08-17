Найпопулярніші спортивні куртки з 90-х: добірка раритетних фото
У мережі показали, як виглядали спортивні куртки у 80-90-х роках.
Раритетним знімком з декількома фасонами такого одягу поділився Telegram-канал "Дев'яності": спортивні куртки того часу, як відомо, були строкатими та яскравими.
Так, головною рисою того часу було бажання виділитися, при цьому дістати модний одяг було непросто через дефіцит.
Тому цілком закономірно, що спортивні костюми стали головним трендом 90-х. Вони були універсальним предметом гардеробу, який носили на дискотеку, в театр або просто на прогулянку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі порівняли дівчат в США і в СРСР в 80-х роках: показове фото.