Найпопулярніші спортивні куртки з 90-х: добірка раритетних фото

Спортивні куртки того часу були строкатими та яскравими. Фото: Pinterest

У мережі показали, як виглядали спортивні куртки у 80-90-х роках.

Раритетним знімком з декількома фасонами такого одягу поділився Telegram-канал "Дев'яності": спортивні куртки того часу, як відомо, були строкатими та яскравими.

Так, головною рисою того часу було бажання виділитися, при цьому дістати модний одяг було непросто через дефіцит.

Спортивні куртки 90-х Скріншот

Тому цілком закономірно, що спортивні костюми стали головним трендом 90-х. Вони були універсальним предметом гардеробу, який носили на дискотеку, в театр або просто на прогулянку.

Фасони спортивних курток 90-х Фото: Pinterest

Спортивні костюми в 90-х були універсальним предметом гардеробу Фото: Pinterest

Спортивні костюми були головним трендом 90-х Фото: Pinterest

Спортивні костюми носили на дискотеку, в театр і просто на прогулянку Фото: Pinterest

Спортивні куртки 90-х були строкатими і яскравими Фото: Pinterest

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі порівняли дівчат в США і в СРСР в 80-х роках: показове фото.

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