Народний депутат від "Слуги народу" Тарас Тарасенко потрапив під критику українців через неналежне вбрання, у якому він прийшов до парламенту.

Нардеп, зокрема, засвітився у Раді в джинсах і футболці із зображенням черепа, а також у масці з принтами. Відповідний знімок опублікував на своїй сторінці у Facebook фотограф Ян Доброносов.

"Стиль", – коротко підписав фото автор.

Нардеп Тарас Тарасенко у Раді Facebook/Yan Dobronosov

А ось користувачі мережі зазначили, що Тарасенко, мабуть, зовсім не має поваги до парламенту і дрескоду, якого варто дотримуватися в цьому приміщенні народному депутату.

Нардеп Тарас Тарасенко у Раді Facebook/Yan Dobronosov

"У ВР 9 скликання вже нічого не дивує", "Там можна по-всякому. Все одно це штучний парламент", "Це хто такий сміливий?", "У них таке ставлення до найвищого законодавчого органу країни і до всього, що вони там роблять", "Хоч не голий", "Жах", "Позорище", "Це не стиль", "Що, в шортах ще прохолодно?", "Він прямо з нічного клубу прийшов?", "Той випадок, коли ти пішов у магазин і згадав, що тобі на роботу, але ліньки йти додому переодягатися", "Круто! Парламент – це не місце для італійських Бріоні/Версаче, а місце для українських дизайнерів і принт-мейкерів. Все правильно!", "Вже нижче плінтуса статус нардепа", – коментують українці.

Коментарі українців Facebook/Yan Dobronosov

Коментарі українців Facebook/Yan Dobronosov

Коментарі українців Facebook/Yan Dobronosov

Коментарі українців Facebook/Yan Dobronosov

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Ірина Аллахвердієва з'явилася на засіданні в спокусливому вбранні, чим викликала ажіотаж в мережі.