Скільки коштують маски, які носять члени королівської сім'ї: експерти розкрили правду

Олена Кордунова Мода 19:28, 11.12.2020

Британські модельєри розкрили вартість захисних масок, які носять члени королівської сім'ї. Також вона назвали дизайнерів, які створювали для них необхідні наразі аксесуари.

Так, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон вибирає маски з щільної бавовни. Найчастіше вона з'являлася на публіці в аксесуарі від елітного бренду Emilia Wickstead. Вартість виробу – 15 фунтів стерлінгів (близько 550 грн), пише Daily Mail.

Кейт Міддлтон в масці.
Daily Mail

Її чоловік, принц Вільям обирає однотонні захисні маски, як правило – в тон до своїх костюмів. Нещодавно він вийшов у світ в темно-синьому класичному пальті з червоним шарфом, доповнивши свій образ синьою маскою в білий горошок. Також на ньому можна побачити і недорогі одноразові медичні маски.

Герцоги Кембриджські Кетрін і Вільям.
Daily Mail

Для своїх дітей герцоги Кембриджські купують маски з різнокольоровими принтами в бутиках дитячого одягу Amaia Kids. Такі вироби також вартують близько 15 фунтів стерлінгів.

Зі свого боку, принц Уельський – Чарльз вибирає більш дешеві аксесуари. Нерідко – виробництва власної компанії Turquoise Mountain Textiles вартістю 6,5 фунтів стерлінгів (близько 250 грн). Відзначимо, кошти з кожної проданої маски організації йдуть на благодійність.

Принц Чарльз.
Daily Mail

Дружина Чарльза, герцогиня Корнуолльська Камілла нещодавно вийшла в світ у яскраво-червоній масці з квітами, яка коштувала 10 фунтів стерлінгів (близько 370 грн). Також вона іноді з'являєть на публіці з прозорим захисними екраном на обличчі.

Герцогиня Корнуолльська Камілла в захисній масці.
Daily Mail
Дружина принца Чарльза в захисному екрані.
Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Великобританії осіб, які опинилися в громадському місці без захисної маски, можуть оштрафувати на суму до 1700 фунтів стерлінгів (близько 63 тисяч гривень).

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