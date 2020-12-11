Скільки коштують маски, які носять члени королівської сім'ї: експерти розкрили правду
Британські модельєри розкрили вартість захисних масок, які носять члени королівської сім'ї. Також вона назвали дизайнерів, які створювали для них необхідні наразі аксесуари.
Так, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон вибирає маски з щільної бавовни. Найчастіше вона з'являлася на публіці в аксесуарі від елітного бренду Emilia Wickstead. Вартість виробу – 15 фунтів стерлінгів (близько 550 грн), пише Daily Mail.
Її чоловік, принц Вільям обирає однотонні захисні маски, як правило – в тон до своїх костюмів. Нещодавно він вийшов у світ в темно-синьому класичному пальті з червоним шарфом, доповнивши свій образ синьою маскою в білий горошок. Також на ньому можна побачити і недорогі одноразові медичні маски.
Для своїх дітей герцоги Кембриджські купують маски з різнокольоровими принтами в бутиках дитячого одягу Amaia Kids. Такі вироби також вартують близько 15 фунтів стерлінгів.
Зі свого боку, принц Уельський – Чарльз вибирає більш дешеві аксесуари. Нерідко – виробництва власної компанії Turquoise Mountain Textiles вартістю 6,5 фунтів стерлінгів (близько 250 грн). Відзначимо, кошти з кожної проданої маски організації йдуть на благодійність.
Дружина Чарльза, герцогиня Корнуолльська Камілла нещодавно вийшла в світ у яскраво-червоній масці з квітами, яка коштувала 10 фунтів стерлінгів (близько 370 грн). Також вона іноді з'являєть на публіці з прозорим захисними екраном на обличчі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Великобританії осіб, які опинилися в громадському місці без захисної маски, можуть оштрафувати на суму до 1700 фунтів стерлінгів (близько 63 тисяч гривень).