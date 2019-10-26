'Скільки Аллі років?!' Пугачова вразила шанувальників молодіжним образом

Примадонна Алла Пугачова вразила численних шанувальників молодіжним образом та зовнішністю.

Її чоловік, шоумен Максим Галкін на своїй сторінці в Instagram опублікував відповідну фотографію, на якій артистка позувала зі своїм сином Гаррі.

Алла Пугачова і Максим Галкін (ілюстрація) instagram / maxgalkinru

"Аллочка із Гарюшею", – підписав він під знімком, який викликав масу захоплених відгуків серед шанувальників.

Зокрема, Пугачова вибрала для сімейного кадру червоне приталене пальто й чорні ботильйони з відкритим носком. Образ доповнювала зачіска з кучерями, які було зачесане на один бік.

"Ух, які", "Гарні", "Незрівнянно", "Дуже гарні", "Скільки Аллі років", "Алла красуня", "Алла, чудово виглядаєте", – відреагували шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова викликала ажіотаж в мережі спільним фото із дочкою Христиною Орбакайте. Жінки позували без макіяжу, а шанувальники помітили, що вони дуже схожі.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!