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26 жовтня • оновлено в 14:13
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"Скільки Аллі років?!" Пугачова вразила шанувальників молодіжним образом

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Примадонна Алла Пугачова вразила численних шанувальників молодіжним образом та зовнішністю.

Її чоловік, шоумен Максим Галкін на своїй сторінці в Instagram опублікував відповідну фотографію, на якій артистка позувала зі своїм сином Гаррі.

Алла Пугачова і Максим Галкін (ілюстрація)

Алла Пугачова і Максим Галкін (ілюстрація)

instagram / maxgalkinru

"Аллочка із Гарюшею", – підписав він під знімком, який викликав масу захоплених відгуків серед шанувальників.

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Зокрема, Пугачова вибрала для сімейного кадру червоне приталене пальто й чорні ботильйони з відкритим носком. Образ доповнювала зачіска з кучерями, які було зачесане на один бік.

"Ух, які", "Гарні", "Незрівнянно", "Дуже гарні", "Скільки Аллі років", "Алла красуня", "Алла, чудово виглядаєте", – відреагували шанувальники.

'Скільки Аллі років?!' Пугачова вразила шанувальників молодіжним образом
'Скільки Аллі років?!' Пугачова вразила шанувальників молодіжним образом
'Скільки Аллі років?!' Пугачова вразила шанувальників молодіжним образом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова викликала ажіотаж в мережі спільним фото із дочкою Христиною Орбакайте. Жінки позували без макіяжу, а шанувальники помітили, що вони дуже схожі.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Алла Пугачова Максим Галкін Гаррі Галкин
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Мода Краса
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