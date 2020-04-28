Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Під час карантину питання "що носити вдома" постало гостро у багатьох дівчат. Адже більшість вже просто втомилася від одноманітності домашнього вбрання.
Тому OBOZREVATEL пропонує читачам переглянути кілька модних варіантів, які ідеально впишуться в "карантинний гардероб" і створять правильний настрій.
Трикотажний костюм
Мало того, що це вбрання неймовірно практичне, воно ще й виглядає досить стильно. М'який, зручний, красивий костюм як ніколи актуальний. Крім того, в ньому сміливо можна ходити не тільки вдома, але і в місті, коли закінчиться карантин.
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Піжама
Незважаючи на те, що більшість вважає піжаму банальним одягом для дому, це не скасовує той факт, що вона все ще є одним з найпрактичніших варіантів. До того ж, у чому дивитися улюблений фільм на карантині, якщо не в піжамі? Більше того, сьогодні існує величезна кількість різноманітних моделей, які виглядають дуже стильно.
Instagram @emilydidonato
Instagram @kamenskux
Instagram @leoniehanne
Джинси й светр
Цей комплект полюбило під час карантину багато популярних блогерів в Instagram. У джинсах і светрі oversize зручно займатися домашньою роботою, вирішувати справи за ноутбуком і навіть робити нові фото для соцмереж.
Instagram @ lucywilliams02
Instagram @oliviapalermo
Instagram @carodaur
Сукні
Залишатися жіночною на карантині – цілком можливо. Головне вибирайте вільні сукні з натуральних матеріалів простого крою: це можуть бути і сукні-сорочки, і теплі спортивні, і навіть сарафани.
Instagram @carodaur
Instagram @monikh
Instagram @jamalajaaa
Instagram @borodina
Instagram @ezgifindik
Сорочки
Такий варіант особливо актуальний для дівчат, які продовжують працювати вдома. Сорочка допоможе налаштуватися на продуктивний режим, але і не буде створювати дискомфорту. Втім, тут, як і з сукнями, потрібно вибирати вільні сорочки. Чудовий варіант – запозичити її з гардероба свого чоловіка.
Instagram @borodina
Instagram @sincerelyjules
Instagram @ezgifindik
Instagram @sincerelyjules
Instagram @ozgeozgencc
Топи й легінси
Карантин багато дівчат вирішили провести з користю для своєї фігури й активно зайнятися спортом. А правильно обраний одяг лише допоможе не відмовитися від своєї ідеї. Більше того, багато знаменитостей запустили онлайн-тренування та часто показують варіанти стильних спортивних look.
Instagram @kamenskux
Instagram @kamenskux
Instagram @ezgifindik
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, на які речі в гардеробі не можна шкодувати грошей.
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