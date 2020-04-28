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28 квітня • оновлено в 22:03
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Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

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Під час карантину питання "що носити вдома" постало гостро у багатьох дівчат. Адже більшість вже просто втомилася від одноманітності домашнього вбрання.

Тому OBOZREVATEL пропонує читачам переглянути кілька модних варіантів, які ідеально впишуться в "карантинний гардероб" і створять правильний настрій.

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Трикотажний костюм

Мало того, що це вбрання неймовірно практичне, воно ще й виглядає досить стильно. М'який, зручний, красивий костюм як ніколи актуальний. Крім того, в ньому сміливо можна ходити не тільки вдома, але і в місті, коли закінчиться карантин.

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @brittanybathgate

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @negin_mirsalehi

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @ezgifindik

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @the_hardkiss

Піжама

Незважаючи на те, що більшість вважає піжаму банальним одягом для дому, це не скасовує той факт, що вона все ще є одним з найпрактичніших варіантів. До того ж, у чому дивитися улюблений фільм на карантині, якщо не в піжамі? Більше того, сьогодні існує величезна кількість різноманітних моделей, які виглядають дуже стильно.

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @emilydidonato

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @kamenskux

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @leoniehanne

Джинси й светр

Цей комплект полюбило під час карантину багато популярних блогерів в Instagram. У джинсах і светрі oversize зручно займатися домашньою роботою, вирішувати справи за ноутбуком і навіть робити нові фото для соцмереж.

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @ lucywilliams02

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @oliviapalermo

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @carodaur

Сукні

Залишатися жіночною на карантині – цілком можливо. Головне вибирайте вільні сукні з натуральних матеріалів простого крою: це можуть бути і сукні-сорочки, і теплі спортивні, і навіть сарафани.

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @carodaur

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @monikh

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @jamalajaaa

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @borodina

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @ezgifindik

Сорочки

Такий варіант особливо актуальний для дівчат, які продовжують працювати вдома. Сорочка допоможе налаштуватися на продуктивний режим, але і не буде створювати дискомфорту. Втім, тут, як і з сукнями, потрібно вибирати вільні сорочки. Чудовий варіант – запозичити її з гардероба свого чоловіка.

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @borodina

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @sincerelyjules

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @ezgifindik

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @sincerelyjules

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @ozgeozgencc

Топи й легінси

Карантин багато дівчат вирішили провести з користю для своєї фігури й активно зайнятися спортом. А правильно обраний одяг лише допоможе не відмовитися від своєї ідеї. Більше того, багато знаменитостей запустили онлайн-тренування та часто показують варіанти стильних спортивних look.

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @kamenskux

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @kamenskux

Скажімо "ні" піжамі! У чому ходити вдома на карантині: модні варіанти

Instagram @ezgifindik

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, на які речі в гардеробі не можна шкодувати грошей.

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Автор
Анна Міхно
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