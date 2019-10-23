Скандальний наряд Зеленської: стало відомо, хто створив і скільки коштує

Жовта сукня першої леді України Олени Зеленської на прийомі в Японії, яка викликала суперечки в мережі, створив український дизайнер Іван Фролов (бренд FROLOV).

Він же створив і фрак для президента України Володимира Зеленського, передає "Страна". Плаття від Фролова можна придбати від 15 до 40 тисяч гривень.

Раніше він шив вбрання для співачки Джамали для виступу на "Євробаченні" в 2016 році. Також цей дизайнер виготовляв аксесуари для дружини екс-нардепа Сергія Лещенка Анастасії Топольської.

Бренд користується попитом за кордоном. Фролов одягає Мілу Йовович, співачку Дуа Липа і Демі Ловато.

У той же час, за словами стиліста і художника Олени Тихої, подружжя Зеленських в цілому витримала дрес-код.

"До Володимира взагалі немає питань. Відсутність атласних лампасів на штанах – це не привід говорити про те, що дрес-код проігнорований. Олена ж вибрала лимонний жовтий. Асиметричний крій і аскетизм вирізу відповідають дрес-коду навіть занадто, Олена могла б дозволити собі тональні акценти, виразніший декор і фактуру, але вважала за краще скромний спосіб. Сукня занадто глуха в нижній частині, від цього враження тяжкості. Відчувається, що на цій масштабній події наш президент з дружиною не хотіли занадто виділятися серед гостей", – сказала вона.

Олена Зеленська та Володимир Зеленський instagram / olenazelenska_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський теж вибрав несподіваний образ на зустріч до імператора. На заході президенту довелося дотримуватися дрес-код white tie, який передбачає фрак і брюки з шовковими або атласними лампасами, накрохмалену білу сорочку і такого ж кольору жилет, обов'язково застебнутий на всі три ґудзики, біла краватка-метелик і білий нагрудний хустку, лаковані чорні туфлі і чорні шкарпетки.

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