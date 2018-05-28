Сінді Кроуфорд показала сміливе декольте на зйомці в Малібу

Супермодель 90-х Сінді Кроуфорд продемонструвала нев'янучу красу і підтягнуту фігуру.

Папарацці підстерегли 52-річну модель на пляжі Малібу, де вона брала участь у новій фотосесії.

Під час зйомки Сінді змінила кілька образів.

Кроуфорд позувала в чорній сукні, усипаній пір'ям, і вечірньому вбранні з глибоким декольте.

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