Шура про наркозалежність та онкологію: сидів на кокаїні щільно, лікарі боялися за мене братися
Російський співак Олександр Медведєв, більш відомий як Шура, розповів про свою наркозалежність та онкологію.
Так, за словами зірки, він почав "щільно сидіти" на заборонених речовинах ще в 90-х й все це тривало п'ять років. Шура зазначив, що причиною того, що він став вживати наркотики – була самотність. Про це співак розповів в інтерв'ю YouTube-шоу "Между нами" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
"З наркотиками тривало все 5 років. Я сидів прям щільно на них. Слава Богу, мені не потрібні були наркотики, щоб вийти на сцену. У мене було зворотне: щоб зі сцени прийшовши додому якось не очманіти від цих порожніх стін. Тому що днем переді мною був стадіон, шанувальники, квіти, а по суті я був нікому не потрібний. Ось так вдуєш в себе доріжку кокаїну і так сидиш, сам в собі зриваєшся, наревешся, насмієшся і до ранку засинаєш ", – зізнався Шура.
Також співак розповів, що коли у 2004 році у нього виявили рак – він взяв себе в руки й кинув наркотики. За словами Шури, йому це вдалося зробити самостійно без будь-якої допомоги лікарів.
"Коли мені сказали про те, що у мене рак, я сказав собі: "Нафік мені це все". Я взяв себе в руки, все кинув. Однак перші дні, коли я лежав у госпіталі та йшла підготовка до операції, мені у вікна кидали дози, уявляєш? Від мене дилери не відставали до останнього. Але я сказав собі "стоп" і абсолютно без жодних лікарів кинув наркотики. Я це пережив, було важко, ламало голову. Але допомогло ще те, що я щодня проходив хімієтерапію і було не до цього. Після того випадку я про наркотики забув. І операція пройшла добре", – поділився Шура.
Співак розповів й про свою боротьбу з онкологічним захворюванням.
"У мене була четверта стадія, лікарі боялися за мене братися, там вже метастази були кругом. У онкології найстрашніше опустити руки, ось я це зрозумів. Коли мені робили хімієтерапію в загальній палаті, я бачив як людей вивозили з неї вперед ногами. І ось тут змушуєш себе жити, відбувається переоцінка цінностей, людей. Але ми зуміли з цим впоратися: лікарі та мій колектив. Вони мене підтримували, були поруч, ніхто не кинув ", – зазначив він.
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