Брюки-банани та пуховики-жакети: топ-5 речей, які необхідно купити на зиму

Взимку 2020-2021 років дизайнери пропонують нам пуховики та светри найрізноманітніших і найцікавіших фасонів. Знову в моду входить класика та 1980-ті, а також міцно утримує свої позиції оверсайз.

Пуховики-жакети, блискучі штани і кейп – п'ять найнеобхідніших речей в зимовому гардеробі в матеріалі OBOZREVATEL.

Трикотажні та вовняні сукні

Цієї зими справжнім трендом стали вовняні та трикотажні сукні, до того ж, чим об'ємніше, тим краще. Оверсайз можна носити з поясом на талії та доповнити образ пишним шарфом. Крім того, в моді – приталені максі-сукні, міді і зі спідницею плісе. Обирайте сукні з трикотажу, ангори, вовняні в рубчик – фантазія безмежна!

Модні сукні зима 2020-21

Светри

У цьому сезоні светри можна обирати вільного крою, а також у стилі 1980-х з об'ємними рукавами. Справжнім трендом стала багатошаровість, тому светри з підкладками, імітацією жилетки будуть ультрамодними. Крім того, в моду повертається класична клітина аргайл, відмінною рисою якої є принт з ромбів, розташованих в шаховому порядку і з поперечними смугами контрастних кольорів.

Дизайнери, які презентовали колекцію светрів, також порадували – в цьому сезоні можна сміливо обрати для себе светри з високим коміром. До речі, це дозволить заощадити на шарфі або хомуті на зиму.

Модні светри зима 2020-21

Пальта

Як обрати пальто на зимовий сезон 2020-21 років? Якщо ви, під час примірки відчули, що буквально "потопаєте", тоді це саме те, що потрібно! Пальто максі зі спущеною лінією плеча та великими гудзиками в цьому році – тренд сезону.

Для тих, хто не боїться експериментів, радимо звернути увагу на такий незвичайний фасон, як кейп. Багато хто ставиться до нього з побоюванням, але тим не менш – це пальто дуже люблять в нідерландській монаршій сім'ї. Все тому, що з кейпом можна скласти безліч гармонійних образів.

Тим, хто полюбляє класику, також є, чому радіти, адже поряд зі сміливими фасонами, в моді також класичні приталені пальта сірого відтінку. До речі, сірий став кольором сезону, згідно Інституту кольору Pantone.

Модні пальто зима 2020-21

Пуховики

Оскільки жакети вже давно повернулися в моду, цієї зими будуть актуальні пуховики в схожому стилі. Зібрані за допомогою ременя на талії, а також комбінований пуховик, який нагадує саме жилет – все це буде вдалим варіантом!

Також на дуже популярними є шкіряні пуховики. Можна обрати моделі максі, але також підійдуть і міді. Крім того, дизайнери радять придбати шкіряний пуховик-жакет, одразу "убивши двох зайців".

Дизайнери рекомендують звернути увагу також й на укорочені пуховики різних кольорів.

Модні пуховики зима 2020-21

Штани

Рік 2021 пройде під знаком Металевого Бика. Мабуть, цим надихнулися дизайнери та запропонували цієї зими приміряти штани з блискучих тканин, а також з паєтками, стразами й блискітками.

Крім того, в моді – брюки-банани, які візуально подовжують і роблять стрункішими, оскільки їхніми відмінними рисами є: завищена талія, додатковий обсяг в стегнах, звужений низ.

Трендом цієї зими є класика. Як і у випадку з пальто, одним з найбільш ультрамодних фасонів будуть також класичні брюки прямого крою.

Модні брюки зима 2020-21

Раніше OBOZREVATEL назвав головну річ, яка повинна бути в гардеробі зимового сезонк 2020-21 років.