Шкодять здоров'ю! Топ-7 речей, які потрібно викинути з гардеробу

Вузькі штани, високі підбори, величезні сумки та багато іншого — використовується жінками, щоб зробити образ більш витонченим, жіночним і привабливим. Однак нерідко такі варіанти призводять до серйозних проблем зі здоров'ям.

OBOZREVATEL підготував список небезпечних речей, які потрібно негайно викинути зі свого гардероба.

Вузькі штани

Ультравузькі штани, які так подобаються дівчатам здатні викликати неприємні наслідки. Так, вони перекривають кровообіг в тазу і ногах, що призводить до варикозу і проблем в області жіночого здоров'я. Тому такі штани краще викинути зі свого гардероба і перейти на ширші варіанти.

Фото: vplate.ru

Туфлі на шпильці

Мабуть, найнебезпечніший для здоров'я предмет жіночого арсеналу краси й туфлі на шпильці. Регулярне носіння такого взуття може призвести до плоскостопості, розвитку варикозу, надмірного навантаження на хребет, зміщенням внутрішніх органів, а іноді навіть до дисплазії матки й безпліддя. Краще вибрати іншу модель.

Фото: cosmo.kz

Бюстгальтер push-up

Також варто викинути зі свого гардероба і бюстгальтер з пуш-апом. Адже регулярне носіння подібної білизни підвищує ризик захворювань на рак грудей у 20 разів. Найкраще вибирати тканинний бюстгальтер або просто не носити його так часто.

Фото: ru.boohoo.com

Стрінги

Цей вид білизни навряд чи можна назвати зручним, а до того ж він також небезпечний. Під час носки таких трусиків бактерії з однієї інтимної зони потрапляють в іншу. Як мінімум, вас може очікувати роздратування та молочниця. Зазначимо: якщо ви не можете відмовитися від стрінгів, вибирайте якісні моделі з натуральних матеріалів. Але краще також розглянути іншу білизну.

Фото: omvesti.ru

Неякісна біжутерія

Недорога біжутерія виробляється зі сплавів невідомого походження. Вона може викликати алергічні реакції й привести до сильного подразнення шкіри. Потрібно або підбирати якісну біжутерію, або перейти на прикраси з дорогоцінних сплавів.

Фото: wlooks.ru

Велика сумка на одне плече

Якщо сумка містка, ви, швидше за все, використовуєте її на 100%. В результаті тяжкість тисне тільки на одне плече, постава псується, а сколіоз прогресує. Для важких вантажів краще використовувати рюкзаки, де навантаження розподіляється рівномірно.

Фото: rosregistr.ru

Тугі ремені

Затягування ременями загрожує здавленням внутрішніх органів, що веде до проблем зі шлунком, кишечником і навіть серцем. Крім того, подібні хитрощі можуть відгукнутися пошкодженням м'язів спини й порушенням кровообігу. Тому не варто сильно затягувати ремені або не носити їх взагалі.

Фото: beauty.ua

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