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Шкарпетки ''в какашки'': Лещенка висміяли за дивне вбрання в Раді

3.5тЧитати матеріал російською

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко прийшов на засідання Верховної Ради в незвичайних шкарпетках — з емодзі "какашка".

Знімком на своїй сторінці в Facebook поділився журналіст Богдан Бортаков. "Ви скучили за засіданнями парламенту так само, як і я за "сєрьожиними носкамі"?" — написав він у підписі до фото.

Шкарпетки ''в какашки'': Лещенка висміяли за дивне вбрання в Раді

Фото: facebook/bogdanbortakov

Шкарпетки ''в какашки'': Лещенка висміяли за дивне вбрання в Раді

Фото: facebook/bogdanbortakov

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Зазначимо, що сам Лещенко відповів на публікацію журналіста, прокоментувавши своє вбрання.

"На шкарпетках — те, що думаю про ситуацію в країні", — написав Сергій.

Шкарпетки ''в какашки'': Лещенка висміяли за дивне вбрання в Раді

Фото: facebook/bogdanbortakov

Шкарпетки ''в какашки'': Лещенка висміяли за дивне вбрання в Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від Блоку Петра Порошенка, співачка Оксана Білозір прийшла на засідання Верховної Ради у вбранні з іменним "гербом". Знімки, опубліковані в мережі, викликали хвилю іронії з боку інтернет-користувачів.

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Особа
Сергій Лещенко
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
На носках то же,что и в голове Лещенко.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
класс - символ просерания депутатами своей страны
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